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Глава Мордовии принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Саранска

Глава Мордовии принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Саранска

После митинга-реквиема и парада на площади Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на мемориальном кладбище Саранска.  

В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Вместе с ним дань памяти павшим от рук фашизма отдали  руководители министерств и ведомств республики, городского округа Саранск, представители общественных организаций и школ республики. 
 
Память воинов, скончавшихся в госпиталях Саранска, почтили минутой молчания. По всем участникам войны была отслужена церковная панихида. 