Глава Мордовии принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Саранска

После митинга-реквиема и парада на площади Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на мемориальном кладбище Саранска.

В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. Вместе с ним дань памяти павшим от рук фашизма отдали руководители министерств и ведомств республики, городского округа Саранск, представители общественных организаций и школ республики.



Память воинов, скончавшихся в госпиталях Саранска, почтили минутой молчания. По всем участникам войны была отслужена церковная панихида.