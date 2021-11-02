Дан старт конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий НКО на развитие гражданского общества в Республике Мордовия

Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия в целях оказания поддержки деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия, реализующих социально значимые проекты, объявляет конкурс на предоставление субсидий из бюджета Республики Мордовия на 2022 год.



Сумма запрашиваемых грантовых средств не должна превышать 5 млн. рублей на реализацию одного проекта.



Прием заявок осуществляется с 11 мая 2022 года по 10 июня 2022 года.



Программы (проекты) предоставляются по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- деятельность в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе;

- деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи;

- охрана окружающей среды и защита животных.



Участники конкурса: социально ориентированные некоммерческие организации.



Ознакомиться с более подробной информацией и подать заявку можно на сайте: https://мордовия.гранты.рф/.



Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 апреля 2021 г. №175 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества».



Контактные данные отдела по работе с участниками – 8(8342)30-33-37.

Адрес электронной почты: cissrm@mail.ru.