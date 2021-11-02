В Мордовии сотрудник правоохранительных органов, насмерть сбивший пешехода, выслушал приговор

В Саранске суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого являлся 37-летний мужчина. Он устроил смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

Авария произошла 16 октября 2020 года. На улице Коваленко водитель «Лады Приоры» сбил 23-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший скончался в больнице.

«Стоит отметить, что фигурант дела являлся сотрудником правоохранительных органов. В день, когда было совершено противоправное деяние, он находился не при исполнении служебных обязанностей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.