Жителя Саранска оштрафовали за размещение в социальной сети видеороликов, содержащих публичное демонстрирование нацистской символики

В Саранске 18-летний горожанин, разместивший в социальной сети пять роликов с нацистской символикой или атрибутикой, выслушал приговор. Молодому челвоеку предстоит заплатить штраф.

Пресс-служба МВД Мордовии сообщает, что видеозаписи находились в открытом доступе и были просмотрены несколькими десятками тысяч пользователей.

По решению суда местный житель признан виновным в совершении пяти административных правонарушений. Ему назначено наказание в виде административных штрафов в сумме по 1 тысяче рублей соответственно.