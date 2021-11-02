В Мордовии бывший заведующий автогаражом птицефабрики признан виновным в совершении коррупционного преступления

В Мордовии вынесен приговор бывшему заведующему автогаражом ОАО «Птицефабрика «Атемарская». Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

В ноябре 2020 года осужденный предложил бизнесмену регулярно передавать ему денежные средства в размере 2-3% от стоимости оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту двигателей и агрегатов птицефабрики, на что последний дал согласие.

Предприниматель в рамках договоренности за оказанное содействие в виде отбора в качестве поставщика необходимых услуг несколько раз перечислял на банковскую карту осужденному денежное вознаграждение. Всего таким образом им в качестве коммерческого подкупа было получено 114,5 тысяч рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в размере 458 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.