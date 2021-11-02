В одном из детских садов Мордовии нашли просроченные продукты

В Мордовии сотрудники Прокуратуры совместно с представителями Роспотребнадзора провели проверку исполнения образовательными учреждениями Ардатовского муниципального района требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

В частности, в детском саду «Теремок» нашли просроченные продукты. Также выявлены факты нарушения товарного соседства продуктов. Часть оборудования и продуктов не имели маркировки. В морозильной камере отсутствовал термометр, в помещении пищеблока хранились личные вещи, что запрещено санитарно-эпидемиологическими требованиями.

По результатам проверки в указанные образовательные учреждения внесено 2 представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.