Четверо жителей Мордовии обвиняются в мошенничествах на сумму более 7 миллионов рублей

В Мордовии перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в совершении мошенничества. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что в период с января 2019 года по март 2021 года четверо фигурантов дела обманным путем получали право собственности на недвижимость у жителей региона, а затем продавали.

«Одного из потерпевших, имеющего задолженность по квартплате и ведущего асоциальный образ жизни, мужчины убедили продать его однокомнатную квартиру. На вырученные деньги они пообещали ему помочь открыть свой бизнес. Полученные от продажи жилплощади деньги в сумме 1 668 000 рублей злоумышленники забрали себе», - рассказали в МВД.

Еще одной потерпевшей стала женщина, имеющая психическое заболевание. Злоумышленники оформили ее квартиру на себя и затем продали за почти два миллиона рублей.

Кроме того, соучастники подделали свидетельство о праве собственности на земельный участок в поселке Луховка, принадлежащий администрации Саранска, стоимостью 1 660 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.