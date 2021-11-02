«Мама, я попал в ДТП»: мошенники обманули пожилую жительницу Саранска на 170 тысяч рублей

В Саранске 74-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Пожилая женщина отдала мошенникам 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Ночью 16 мая женщине позвонил молодой человек, который шепотом назвал ее мамой. После этого он рассказал, что попал в ДТП и передал трубку якобы следователю.

«Лжесотрудник правоохранительных органов пояснил, что для возмещения ущерба пострадавшим в ДТП требуется заплатить денежные средства, которые нужно будет отдать человеку, подъехавшему к жилищу потерпевшей», - рассказали в МВД Мордовии.

Спустя несколько минут женщина передала сумму неизвестному. А затем позвонила сыну, чтобы сообщить о выполненных условиях. Но выяснилось, что сын находится дома и в аварию не попадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.