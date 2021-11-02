Перед судом предстанет замдиректора по учебно-производственной работе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности

В ближайшее время перед судом предстанет бывшая заместитель директора по учебно-производственной работе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности. 62-летняя женщина обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

В 2018 году обвиняемая по поручению обвиняемой в учебное заведение были набраны 20 студентов, которые не собирались учиться очно с утвержденным учебным планом. Но данные граждане были зачислены на очное обучение.

В течение нескольких лет данные студенты занятия и практику не посещали, но им начислялась и выплачивалась стипендия. Общая сумма составила 151 600 рублей.

«Кроме того, в июне 2020 года заместитель директора обеспечила незаконное получение студентами дипломов о среднем профессиональном образовании по указанной профессии», - рассказали в Прокуратуре Мордовии.