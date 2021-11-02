Новая выплата для семей с невысокими доходами в Мордовии перечислена 9 683 детям от 8 до 17 лет

В Мордовии выплату для семей с невысокими доходами получили родители 9 683 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Этим семьям в общей сумме выплачено 123 124 473,57 рублей.

Стоит отметить, что пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе (в Мордовии доход на каждого члена семьи не должен быть больше 10 756 рублей), имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

По правилам, заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен еще на 20 рабочих дней.

В случае отказа в назначении пособия семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Размер выплаты зависит от уровня дохода родителей, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

50% регионального прожиточного минимума на ребенка - это базовый размер пособия. В Республике Мордовия базовый размер составляет 5 тысяч 282 рубля 50 копеек.

75% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в Республике Мордовия это 7 тысяч 923 рубля 75 копеек) устанавливается в том случае, если при назначении пособия в размере 50% среднедушевой доход семьи по-прежнему остается меньше прожиточного минимума

100% от регионального ПМ на ребенка устанавливается в случае, если при назначении пособия в размере 75% достаток семьи всё равно остается меньше прожиточного минимума на человека. Это максимальный размер пособия - в Республике Мордовия он составляет 10 тысяч 565 рублей)

Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Если в семье несколько детей от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.