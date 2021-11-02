Артём Здунов: «Правительство России продолжает принимать решения для повышения устойчивости экономики в условиях санкций»

Глава Мордовии Артём Здунов 27 мая провёл очередное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики республики.

Руководитель региона подчеркнул, что Правительство России продолжает принимать решения, которые нужны для адаптации экономики к новым реалиям.

«Федеральный план первоочередных действий пополнился ещё на 23 позиции. Постоянно появляются новые механизмы, новые возможности. Мы должны максимально их использовать, - сказал Артём Здунов. - В частности, Правительство России направит дополнительно 3 млрд рублей на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. Необходимо успеть заявиться на эти программы и получить значительное финансирование».

Также прорабатываются новые механизмы поддержки отечественного программного обеспечения. В частности, принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений, где разработчики смогут размещать и продавать свои программы. Это может стать ещё одним элементом обеспечения технологической независимости страны, о которой говорил Президент России Владимир Путин. Министерству цифрового развития республики и региональным IT-компаниям поручено активно участвовать в этих процессах.

По информации Минэкономики Мордовии, бизнес активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки. За кредитными каникулами в банки обратилось 226 субъектов малого и среднего предпринимательства, в республиканский Фонд поддержки предпринимательства - 78. По льготным программам кредитования получено 160 заявок на 1 млрд. 465 млн. рублей. Одобрено 96 микрозаймов на 265 млн. рублей, в том числе 13 микрозаймов - за последнюю неделю. Гарантийным фондом выдано 11 поручительств.

На этой неделе Правительством России анонсирован новый пакет федеральных мер поддержки, он будет включать льготную программу кредитования закупок приоритетной импортной продукции, выделение дополнительных средств на субсидирование льготных ипотечных программ, упрощенную процедуру регистрации сельскохозяйственной и коммунальной техники, поддержку потребителей коммунальных ресурсов и энергокомпаний.

Отдельное внимание на заседании штаба уделили мониторингу загрузки производственных мощностей на республиканских предприятиях промышленности. Глава республики поручил взять на особый контроль тех производителей, у которых идет снижение уровня загрузки.

На предприятиях АПК, по данным Минсельхоза республики, объемы производства не уменьшаются, мониторинг отпускных цен за последнюю неделю показывает, что они не изменились, по ряду позиций произошло небольшое снижение, в том числе по молоку, свинине, сахару.

Продолжается работа по импортозамещению запасных частей для сельхозтехники, в ней участвует целый ряд предприятий республики, в том числе Ардатовский светотехнический завод, «Резинотехника», Саранский приборостроительный завод, Саранский механический завод.

Ситуация на рынке труда, по данным Минсоцзащиты Мордовии, остаётся стабильной и контролируемой.