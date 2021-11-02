В Мордовии 55-летний водитель «Калины» погиб после наезда на гору щебня

Днем первого июня в Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об обстоятельствах происшествия в сообщили в Госавтоинспекции Мордовии.

Авария случилась в селе Паракино. 55-летний водитель автомашины «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие (насыпь строительного щебня). После этого легковушка опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.