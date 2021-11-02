Семья Трубенковых из Саранска поблагодарила Владимира Путина за внимательное отношение к многодетным семьям

В Международный день защиты детей Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». На связи с Президентом были многодетные семьи из Воронежской области, Мурманска, Ялты, Беслана, Нижневартовска, Норильска, Якутска. От Мордовии в беседе приняла участие семья Трубенковых.

Виталий и Ольга Трубенковы из Саранска воспитывают 10 детей. Самому старшему 18 лет, самому младшему – 2 года. Ольга награждена Почетным дипломом многодетной матери III и I степени. Медали ордена «Родительская слава» им в конце мая в торжественной обстановке вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В преддверии Международного дня защиты детей Трубенковы были приглашены на встречу Главы Мордовии Артема Здунова с многодетными семьями республики.

Обращаясь к Президенту России, Ольга Трубенкова подчеркнула его внимательное отношение к многодетным семьям:

«Хотим Вас поблагодарить за то, что Вы являетесь гарантом и хранителем семейных ценностей в нашем государстве».

Она также отметила, что на плечи многодетных родителей ложится немало забот, и было бы справедливо, если наряду с многодетными матерями возможность досрочно уйти на пенсию имели и многодетные отцы. Её супруг рассказал, что в их семье стараются привить детям самые лучшие качества и развивать их всесторонне, в том числе через труд. Виталий Трубенков предложил оснастить трудовые кабинеты в школах специальным оборудованием для обучения школьников резьбе по дереву.

Глава государства поддержал эти инициативы, отметив, что даст поручение в обязательном порядке их проработать.