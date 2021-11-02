За совершение мошенничества при благоустройстве фельдшерско-акушерских пунктов осужден бизнесмен из Мордовии

В Мордовии вынесен приговор руководителю коммерческой организации за мошенничество. Мужчина признан виновным в хищении денег, предназначенных для благоустройства фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Темниковского муниципального района.

Установлено, что организацией было заключено четыре договора подряд на проведение работ по благоустройству территории фельдшерско-акушерских пунктов района. В ходе работ директор поручил работникам существенно сократить объем строительных работ. Это, соответственно, привело к уменьшению затрат. Таким образом директором организации путем обмана совершено хищение бюджетных денежных средств в размере 196 тыс. рублей.

«Приговором суда от 31.05.2022 директор организации признан виновным в совершении данного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Мордовии.

Приговор в законную силу не вступил.