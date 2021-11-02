Житель Саранска лишился почти 2 миллионов рублей под предлогом предоставления компенсации за приобретенные БАДы

В Саранске 58-летний местный житель пострадал от действий мошенников. Мужчина лишился почти 2 миллионов рублей. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Поясняется, что в мае этого года горожанину позвонил неизвестный. Он поинтересовался, не приобретал ли мужчина ранее в интернете какие-либо биологические добавки.

«После утвердительного ответа звонивший пояснил, что в настоящий момент компания-производитель препаратов находится в стадии банкротства, поэтому местному жителю положена денежная компенсация в сумме 2,5 миллиона рублей. Однако для получения выплаты потерпевшему необходимо было внести 1 миллион. Заявитель с условиями согласился, после чего осуществил перевод. Через несколько дней ему вновь позвонил этот же человек, который сообщил о необходимости внесения дополнительных денежных средств», - рассказали в МВД республики.

В течение четырех недель горожанину звонили еще несколько раз, предлагая увеличить сумму выплаты компенсации за дополнительные переводы.

«Таким образом в период с 11 мая по 7 июня потерпевший перечислил неизвестным 1 миллион 921 тысячу рублей, часть из которых составляли личные накопления и деньги, взятые взаймы у родственников», - говорится в сообщении.

10 июня после очередного звонка злоумышленников потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников, после чего обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.