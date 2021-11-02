Житель Мордовии пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику ГИБДД

Житель Инсара стал фигурантом уголовного дела. Мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

«По версии следствия, вечером 7 июня текущего года фигурант уголовного дела в служебном кабинете пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский». Таким образом он пытался избежать установленной законом ответственности за совершенное несколько дней назад административное правонарушение - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - пояснили в СК по РМ.

Сотрудник полиции от получения денег отказался. А подозреваемого задержали оперативники.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.