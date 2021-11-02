В Мордовии поймали молодого вора, укравшего еду и сигареты из магазина

22-летний житель Ардатовского района стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек украл продукты из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Поясняется, что ночью злоумышленник забрался в торговую точку и украл 500 рублей, пять каталок колбасы, две упаковки сосисок, упаковку сарделек и 19 пачек сигарет. После срабатывания тревожной кнопки по указанному адресу прибыли сотрудники охранной организации. Увидев их, злоумышленник с места преступления скрылся. Причиненный ущерб составил 6500 рублей.

Во время проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению кражи. Им оказался 22-летний житель поселка Октябрьский. Подозреваемый был задержан у себя дома.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.