Житель Саранска получил условный срок за незаконную рубку деревьев и кустарников на территории города

В Саранске вынесен приговор 48-летнему местному жителю, который обвиняется в незаконной рубке деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

«Весной 2021 года подсудимый с целью подготовки территории для осуществления коммерческой деятельности организации, в которой он трудился, на земельном участке, расположенном по проспекту 70-летия Октября, совершил незаконную рубку 279 деревьев и кустарников», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что деревья и кустарники якобы мешали полноценному функционированию организаций, деятельность которой связана с продажей и скупкой лома металла. Сумма ущерба составила 1 549 623 рубля.

По приговору суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года условно.