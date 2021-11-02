Мэр Саранска провел еженедельное выездное совещание на улице Кирова, где ведется строительство детского сада

Накануне мэр Саранска Игорь Асабин провел еженедельное выездное совещание на улице Кирова. Здесь ведется строительство детского сада на 250 мест.

На встрече участки говорили о дальнейшем плане работ. Планируется, что до конца текущей недели будут завершены работы по монтажу вентилируемого фасада, а также работы по укладке асфальта.

В течение двух последующих недель будет производиться: монтаж канализационной системы и водопровода, укладка линолеума и плинтусов, внутренние малярные работы, идет подготовка грунта к озеленению прилегающей к объекту территории.

На данный момент ведется завоз мебели.

По итогам совещания Игорь Асабин откорректировал график выполнения работ.