Телевизионная мачта в Саранске включит подсветку в честь Дня семьи, любви и верности

8 июля филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит архитектурно-художественную (АХП) подсветку на телевизионной мачте в Саранске. Иллюминация будет работать с 21:30 до 00:00 (МСК).

В честь Дня семьи, любви и верности высотную доминанту города украсит праздничный сценарий подсветки, состоящий из ярких чередующихся световых композиций. Оригинальные световые образы дополнят эффекты мерцания и переливания.

Праздничные огни также зажгут телебашни РТРС в Воронеже, Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.