Молодые учёные МГУ им. Н.П. Огарёва работают над импортозамещением микроэлементов в кормах для животных

Аграрный институт и институт физики и химии МГУ им. Н.П. Огарёва объединились для реализации стратегии импортозамещения кормов и добавок для животных на российском агропродовольственном рынке. В сотрудничестве с ГК «Талина» учёные создадут препараты, обогащенные отечественными микроэлементами.

В рамках государственного задания по научным исследованиям на 2023-2025 годы Российская академия наук одобрила финансирование разработок молодых ученых Мордовского государственного университета в размере 30 млн. рублей.

Актуальность исследований обусловлена недостатком в сельском хозяйстве кормов с микроэлементами отечественного производства с необходимым для животного нутриентным составом.

Основные микроэлементы, использующиеся в кормах — железо, медь, кобальт, цинк, йод, марганец и селен. На них приходится около 1,5% от всех минеральных элементов, но от них больше всего зависит здоровье животного. Например цинк — незаменимый микроэлемент в кормлении животных, участвующий в бесчисленных метаболических реакциях, его недостаток снижает аппетит.

«На фоне санкционных ограничений со стороны Запада российский агропромышленный сектор лишился поставок некоторых важнейших микроэлементов, необходимых животным для поддержания их здоровья в правильном балансе. Задача, которая сейчас стоит перед нашими учеными - не просто взять имеющиеся в России микроэлементы и добавить их в корм. Важно разработать форму их подачи в составляющие корма, подобрать их оптимальную дозировку и количество так, чтобы они качественно влияли на здоровье животного», – комментирует директор аграрного института университета Алексей Столяров.

Под руководством к.с.-х.н, доцента кафедры агрономии и ландшафтной архитектуры университета Александра Никольского и к.х.н., заведующего кафедрой неорганической и аналитической химии Александра Долганова команда аграрного института и института физики и химии будут разрабатывать подходы к получению отечественных аналогов кормовых добавок и удобрений на основе микроэлементов. В ходе работы планируется создание методологии для использования разработанных препаратов в производстве микроэлементов и синтез действующих веществ кормов и кормовых добавок.

Результаты исследования будут апробированы на строящемся в Рузаевке заводе по производству кормов для домашних животных.

Работу по решению проблемы импортозамещения отметил в ходе встречи 5 июля с Президентом России Глава Мордовии Артём Здунов в своём докладе о социально-экономической обстановке в республике: «Сейчас появилось новое направление как инвестпроект – производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети».