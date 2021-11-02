Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили реализацию проектов Мордовии в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

В Москве 6 июля состоялась рабочая встреча Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в рамках которой обсудили развитие строительной отрасли в регионе, реализацию федеральных программ, входящих в нацпроект «Жилье и городская среда», переселение людей из аварийного и ветхого жилья. В частности, речь шла о реализации проектов в рамках программы «Стимул», которые предусматривают строительство автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, а также комплексное развитие территорий.

В Республике Мордовия за первые пять месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 154,1 тыс. кв. метров жилья, что на 34% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Площадь земельных участков, на которых могут быть построены многоквартирные дома, составляет 56 гектаров. В регионе активно реализуется программа «Стимул», в этом году – 15 объектов. Это такие объекты, как сети водоснабжения и автомобильные дороги. По строительству сетей водоснабжения в г. Инсар оформляется ввод в эксплуатацию.

«Программа «Стимул» в первую очередь направлена на расширение практики реализации проектов комплексного освоения территорий, а также позволяет развивать жилищное строительство. Использование этой программы в республике дает возможность создать необходимую инфраструктуру и обеспечить ввод порядка 73 тыс. кв. метров жилья в текущем году», - отметил Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе до 2030 года планируется построить 4,35 млн. кв. метров жилья. «Для комплексного развития территорий в восточной части Саранска уже определены 5 участков под жилищную застройку. Прогнозный ввод жилья здесь более 1,8 млн кв. метров. Важно обеспечить эти территории всей необходимой для комфорта жителей инфраструктурой, модернизировать инженерные сети, построить новые магистральные линии».

В рамках встречи также обсуждалась дальнейшая реализация в Мордовии федерального проекта «Чистая вода». В регионе на сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы на двух объектах. Глава Мордовии Артем Здунов обозначил основные мероприятия республики, вошедшие в пятилетний план модернизации коммунальной инфраструктуры. Программа включает в себя реконструкцию, текущий и капитальный ремонты более 1 тыс. км сетей и 43 площадочных объектов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы завершения работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения в Мордовии по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», а также продление программы кредитования низкомаржинальных проектов для застройщиков АО «ДОМ РФ» с учетом региональных особенностей рынка жилищного строительства.

Глава Мордовии и Министр строительства и ЖКХ РФ обсудили выделение финансирования из федерального бюджета на модернизацию лифтового оборудования, имеющего истекший срок эксплуатации.