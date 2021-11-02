Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 61-летняя жительница Ростовской области. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Поясняется, что мать злоумышленницы ранее проживала в Мордовии. В 2016 году женщина перевезла ее к себе в город Шахты. Спустя несколько лет пенсионерка умерла. Но ее дочь, получив свидетельство о смерти, не сообщила об этом в соответствующие органы.

«На банковский счет умершей женщины продолжилось начисление пенсионным Фондом социальных выплат и пенсии. В дальнейшем злоумышленница, имея на руках банковскую карту умершей и, зная пин-код к ней, неоднократно с июля 2020 года по ноябрь 2021 года снимала поступающие на счет фиксированные выплаты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом она похитила 382 454 рубля. О том, что ее мать скончалась, женщина сообщила в ЗАГС лишь спустя полтора года», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Свою вину женщина признала полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.