В Мордовии намерены производить уникальную экологически чистую продукцию

Компания «Биосфера», которая занимается органическим земледелием в Мордовии, займется развитием растениеводства, животноводства, переработки и пчеловодства, пишет «Газета.ру».

В настоящее время на полях уже зреет пшеница, ячмень, рожь, овес, гречиха, просо, чечевица и полба. Помимо этого в этом году был впервые засеян горох, который не только даст хороший урожай, но и насытит почву азотом.

Подчеркивается, что компания ведет работу с соблюдением всех стандартов органического земледелия. В хозяйстве не применяют пестициды, регуляторы роста и различные синтетические и химические удобрения. Вместо ядохимикатов «Биосфера» борется с сорняками механически, а благодаря многопольной системе севооборота в почве сохраняется баланс питательных веществ.

Предприятие планирует не только увеличивать объемы производства, но и развивать новые направления. В 2022 году в строй введут сыродельный цех, а также запустят производство льняного масла холодного отжима.