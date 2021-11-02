В Доме Республики сегодня обсуждали мероприятия по расчистке русел рек Мордовии

16 августа в Доме Республики состоялась рабочая встреча главы региона Артёма Здунова с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым. В ходе разговора обсуждались вопросы по реализации мероприятий водохозяйственного комплекса на всей территории Мордовии.

Руководитель водного Управления позитивно оценил проведение в Мордовии меропрятий по расчистке русел рек и капремонту различных гидросооружений. В ходе поездки по региону он побывал на ряде водных объектов республики, включая один из участков реки Саранки.

«Это очень важный и сложный объект для города, здесь стесненные условия и плотная застройка. Он требует внимания со стороны не только городских властей, но и республиканских, – отметил Александр Баринов. – Мы с вами взяли на себя очень серьезные обязательства по расчистке водных объектов республики. Это стало основанием для выделения республике дополнительного финансирования почти в 48 млн рублей».

Было подчеркнуто, что городские власти должны провести детальную инвентаризацию земельных участков вдоль реки Саранки, выявить захваченные самовольно, подготовить необходимые разрешительные документы для своевременного освоения выделенных на расчистку русла средств около 30 млн рублей.

На этот год в республике запланированы работы на 9 объектах общей стоимостью более 127 млн рублей. Глава Минлесхоза и природопользования республики А. Ларькин сообщил, что кроме Саранки в плане мероприятий работы на реке Мокше в Ковылкинском и Краснослободском районах. Работы проводятся и на Малой Варме в Ельниковском районе, а также на реке Куря в Ичалковском районе.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений проводится в Лямбирском, Краснослободском, Большеберезниковском районах и в городе Саранске.