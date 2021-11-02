В начале сентября в Саранске ограничат движение и стоянку транспорта: список адресов

Администрация Саранска сообщила, что в городе 11 и 12 сентября временно ограничат движение и стоянку транспортных средств. Причина ограничения — церемония закрытия финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022.

С 20:00 11 сентября до 14:00 12 сентября будет временно исключена стоянка на парковках:

по ул. Пролетарской (нечетная сторона) на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;

в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры».

Временно ограничено движение, исключена стоянка с 14:00 до 21:00 12 сентября на следующих объектах: