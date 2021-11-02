Глава Мордовии подарил спортивный инвентарь детям из нового микрорайона в Рузаевке

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов посетил парк на улице Юрасова в Рузаевке. Концепция данного нового места отдыха была разработана совместно с горожанами.

Общественное пространство, разбитое на месте пустыря, получилось интересным и современным. Вместо стихийных тропинок появились пешеходные дорожки с площадками для отдыха. У берега построили пирс, где установлены парковые качели. Осенью в парке высадят деревья и кустарники, и к следующему летнему сезону здесь будет еще уютнее.

У детей, которых в этом микрорайоне очень много, особый повод для радости – теперь они смогут играть здесь и в футбол, и в баскетбол, и в настольный теннис. Глава Мордовии приехал в новый парк не с пустыми руками – привез детям спортивный инвентарь в подарок.

Руководитель республики пообщался с жителями микрорайона, а также обсудил с главой Рузаевского района Александром Юткиным и главой администрации городского поселения Рузаевка Алексеем Домниным планы по дальнейшему благоустройству города.