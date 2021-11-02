ГИБДД Мордовии просит водителей быть предельно внимательными на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск

Стало известно, что на печально известной трассе Саранск — Сурское — Ульяновск в настоящее время ведутся ремонтные работы. Чтобы избежать ДТП, Госавтоинспекция Мордовии призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными.

Уточняется, что ремонтные работы ведутся на 23+446 км дороги проводится капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский.

Водителям необходимо следить за дорожными знаками и соблюдать скоростной режим.

Стоит отметить, что на трассу Саранск — Сурское — Ульяновск приходится треть всех смертельных аварий в регионе. «Аварийность» трассы объясняют большой загруженность. Сейчас остро стоит вопрос увеличения количества полос движения.