В Мордовии штукатур украл ноутбук из школы, в которой он делал ремонт

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл ноутбук из школы в Явасе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.
Злоумышленник работает штукатуром. Проводя ремонтные работы в школе, мужчина заметил в одном из кабинетов ноутбук. Он спрятал его в мешок со строительным мусором и вынес из здания.
Принеся ноутбук домой, подозреваемый упаковал его в пакет и спрятал в подпол.
«В последующем он планировал продать технику. Предварительная сумма ущерба составила 39754 рубля», - добавили в пресс-службе МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.