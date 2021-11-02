В Мордовии штукатур украл ноутбук из школы, в которой он делал ремонт

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл ноутбук из школы в Явасе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Злоумышленник работает штукатуром. Проводя ремонтные работы в школе, мужчина заметил в одном из кабинетов ноутбук. Он спрятал его в мешок со строительным мусором и вынес из здания.

Принеся ноутбук домой, подозреваемый упаковал его в пакет и спрятал в подпол.

«В последующем он планировал продать технику. Предварительная сумма ущерба составила 39754 рубля», - добавили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.