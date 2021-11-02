В Саранске осудили молодого мошенника, который воровал деньги у доверчивых пенсионеров

В Саранске суд вынес приговор 24-летнему оренбуржцу, который воровал деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Жертвами злоумышленника стали четверо пожилых местных жителей. А сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Поясняется, что молодой человек приходил в квартиры горожан под предлогом проверки вентиляции или другого оборудования. Потом он рассказывал доверчивым пенсионерам, что согласно закону, в квартирах необходимо держать огнетушители. П потом предлагал купить их по скидке у компании, где он работает.

«Сначала он пытался оформить заявку через свой телефон, но потом, ссылаясь на технический сбой, просил мобильный у пенсионеров. С помощью команды для перевода денежных средств по смс злоумышленник похищал со счета сбережения потерпевших», - добавили в МВД Мордовии.

По приговору суда житель Оренбургской области приговорен к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно.