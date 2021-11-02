Жительница Саранска хотела помочь подруге, но в итоге перевела мошенникам 35 тысяч рублей

В Саранске жертвой мошенников стала 18-летняя местная жительница. Она перевела злоумышленникам 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Девушка рассказала, что ей в соцсети поступило сообщение от ее подруги. Та пожаловалась на финансовые проблемы и попросила перевести деньги, чтобы она смогла погасить долг.

«Далее в сообщении ей пришел номер телефона и банковский счет, куда она должна была перечислить 35 тысяч рублей. Заявительница усомнилась, увидев, что номер мобильного иной и попыталась связаться со своей знакомой. Однако дозвониться до нее она в течение нескольких минут не смогла и перечислила деньги», - добавили в МВД.

Спустя время подруга сама позвонила потерпевшей и рассказала, что ее страницу взломали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.