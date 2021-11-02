В Мордовии мужчина жестоко избил свою жену: пострадавшая скончалась спустя несколько дней

В Мордовии предъявили обвинение 41-летнему жителю Московской области, который жестоко избил свою супругу. 43-летняя женщина скончалась. Об обстоятельствах происшествия рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.

В августе этого года пара находилась в населенном пункте Выша Зубово-Полянского района. В ночь на 6 августа мужчина перебрал со спиртным и стал избивать жену. Через несколько дней они вдвоем поехали к родственникам в Рязанскую область, где женщина скончалась.

После проведения экспертизы стало ясно, что женщина умерла в результате черепно-мозговой травмы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.