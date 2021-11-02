В Мордовии сотрудник госавтоинспекции предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств за сдачу экзамена по вождению

В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является сотрудник Госавтоинспекции. Он обвиняется в хищении денежных средств за сдачу экзамена по вождению. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Поясняется, что в этом году сотрудник полиции получил от девушки 35 тысяч рублей. За данное вознаграждение он должен был помочь сдать экзамен по вождению. При этом полученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды, а девушка сама с третьего раза сдала экзамен, благодаря подготовке и приобретению навыков вождения.

Свою вину подозреваемый не признал.