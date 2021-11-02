В Мордовии на строительство и ремонт дорог будет направлено более 10 миллиардов рублей

Накануне в Саранске председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров провел рабочее совещание. В ходе встречи обсуждался вопрос реализации дорожных работ в 2023 году в городе.

Стоит отметить, что Мордовия принимает активное участие в нацпроекте и федеральных программах. В их рамках в следующем году на строительство и ремонт дорог будет направлено более 10 миллиардов рублей.

Запланированы работы по строительству и ремонту 190 дорожных объектов регионального и местного значения во всех районах республики. Подчеркивается, что есть приоритетный перечень, включающий в себя дороги, на качество которых поступало большое количество жалоб.

Владимир Сидоров поручил главам муниципалитетов оперативно подготовить всю необходимую документацию и провести торги не позднее января 2023 года, чтобы своевременно приступить к дорожным работам.