«АРХИважно» для Мордовии: Опубликованы первые пять эпизодов подкастов об историческом и культурном наследии России.

В социальных сетях были опубликованы первые пять эпизодов подкаста «АРХИважно». В рамках данного проекта Геннадий Бутарев и ведущие эксперты из Мордовии обсуждают промышленную архитектуру XIX века, а также потенциальные возможности использования исторических зданий и сооружений в настоящее время.

Данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приглашенным экспертом в первой серии подкаста стала архитектор, доцент кафедры архитектуры и дизайна МГУ им. Н.П. Огарёва Ольга Родина. В выпуске идёт речь о комплексе зданий винных складов на ул. Мокшанская в Саранске.

Эксперт второй серии - председатель регионального отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Виктор Махаев. Прослушав подкаст с ним, можно узнать, почему винные склады становятся колледжами и креативными кластерами, и как связаны Мордовия и писатель и общественный деятель Александр Солженицын.

Серии № 3 и № 4 с заведующим кафедрой истории России Историко-социологического института, доктором исторических наук, профессором Виктором Арсентьевым. В третьей серии: об обеспечении армии в Отечественную войну 1812 года и субсидировании и аутсорсинге в промышленности XIX века. Четвертая серия аудиподкаста позволит расширить знания о временах, когда Мокша и Сура были судоходными реками.

В пятой серии журналист одной из республиканских газет Денис Тюркин рассказывает о своей авторской рубрике «Архитектурное наследие». Послушать все подкасты можно здесь https://vk.cc/choVW7. Аккаунт проекта: https://vk.com/artzavod13.