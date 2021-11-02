Пьяный водитель устроил массовое ДТП на Юго-западном шоссе в Саранске: есть пострадавшие

Рано утром 14 октября на Юго-западном шоссе в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об обстоятельствах инцидента рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

Пьяный водитель, лишенный прав, находился за рулем автомобиля «Мазда 6». В какой-то момент мужчина отвлекся и врезался в «Ладу Приору», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. От удара отечественную легковушку отбросило на стоящие впереди автомобили «Хендай Гретта» и «Форд Фокус». «Хендай» также задел «Ниссан Кашкай».

В результате аварии пострадал виновник аварии, а также четырехлетний пассажир «Приоры».