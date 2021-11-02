«Не дали распилить на металлолом?» — Глава Мордовии продолжает борьбу с недостроями

Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами правительства по вопросам введения в эксплуатацию республиканских объектов незавершенного строительства. На этот раз речь шла о мусоросортировочном комплексе в Саранске.

Данный объект начали возводить еще 17 лет назад. Строительство было закончено, но комплекс так и не ввели в эксплуатацию. На тот момент не было технической возможности подключения к газовым сетям, не были решены вопросы по выполнению пуско-наладочных работ по противопожарным системам, оборудованию котельной, отоплению, вентиляции, производственному оборудованию.

В строительство было вложено 305 миллионов рублей.

«В течение 2021-2022 годов были проведены обследования оборудования с участием различных экспертов. В настоящее время рассматривается несколько вариантов ввода в строй объекта незавершенного строительства», - сказал Игорь Чадов.

«Все это я знаю, - прервал вице-премьера Артём Здунов. - Вариант решения этого вопроса у вас есть? Что будем делать?»

Не услышав ответа от Игоря Чадова, Глава республики обратился к Председателю Правительства.

«Вариант решения упирается в деньги», - лаконично ответил Владимир Сидоров.

«Ну и что? Все варианты всегда упираются в деньги, но решения надо находить. Для чего вы год работали? Чтобы сказать мне, что нужен источник финансирования? Я и без вас это знаю, для этого мне не нужна ваша работа. Не дали распилить комплекс на металлолом?» - резко оборвал невнятные объяснения Артем Здунов.

Руководитель республики оценил проведенную работу как неудовлетворительную, дал поручение Правительству предметно заняться этим вопросом и оперативно утвердить окончательную дорожную карту по вводу объекта незавершенного строительства в эксплуатацию.