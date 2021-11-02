Студенты-платники, чьи родители мобилизованы, будут учиться в МГУ им. Н. П. Огарева бесплатно

Стало известно, что по инициативе ректора МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрия Глушкова Ученый совет университета принял решение снять плату за обучение со студентов, чьи родители мобилизованы в рамках СВО.

Даная мера доступна для студентов очной и очно-заочной форм обучения по программам высшего и среднего профессионального образования, получающие образование соответствующего уровня впервые.

Для получения 100-процентного снижения стоимости платных образовательных услуг необходимо:

взять справку, подтверждающую мобилизацию родителя, в военном комиссариате, выдавшем повестку;

заполнить заявление (скачать его можно по ссылке).

принести эти документы в финансово-экономическое управление университета (корпус 10, 309 каб.).

Отмечается, что 100-процентное снижение стоимости платных образовательных услуг назначается на один семестр студентам, не имеющим академических задолженностей и дисциплинарных взысканий. Для продления услуги нужно заново предоставить справку из военного комиссариата, подтверждающую мобилизацию родителя.