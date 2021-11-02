Глава Мордовии провел совещание по вопросам социальной поддержки семей участников специальной военной операции

В среду, 19 октября, Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам частичной мобилизации. В рамках заседания, в частности, обсуждались меры социальной поддержки участников СВО.

«Много обращений от жен военнослужащих, - сказал Артем Здунов. – Они сталкиваются сейчас с серьезными сложностями, оставшись без заработков своих мужей. Кому-то нужно учить детей, решать какие-то бытовые вопросы».

Но муниципалитеты плохо справляются с решением вопросов.

«Раз такие обращения поступают в мой адрес, значит, работа выстроена неудовлетворительно, - подчеркнул руководитель республики. – Прошу правительство обратить на это внимание. Вы знаете, что я выезжал к бойцам, обещал им, что с их семьями будет полный порядок, мы берем их на себя».

Глава Мордовии заявил, что по каждой семье должен быть контроль.

Также на совещании обсудили вопросы призыва. Глава республики отметил, что призывные комиссии по мобилизации проводят сейчас более организованную, взвешенную работу по призыву, это повышает эффективность выполнения поставленных перед регионом задач.