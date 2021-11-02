В Мордовии инспекторы ГИБДД помогли водителю из Турции, у которого сломался автомобиль

Стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции Мордовии помогли жителю Турции, который оказался в сложной ситуации на дороге.

Во время дежурства патруль ДПС заметил большегруз, который стоял в поселке Тургенево. Инспекторы решили узнать, нужна ли водителю помощь. Но, как оказалось, за рулем был иностранец, не владеющий русским языком.

С помощью онлайн-переводчика стало известно, что в фуре закончилось топливо. Инспекторы привезли ГСМ, однако машина так и не завелась. Тогда они вызвали механика, который помог отремонтировать авто. Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие к чужой проблеме.