В Мордовии для задержания правонарушителя инспекторы ДПС применили табельное оружие

В Мордовии инспекторам ДПС пришлось использовать табельное оружие, чтобы задержать нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Ночью второго января стражи порядка обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2109». Машина ехала на большой скорости и создавала аварийные ситуации. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал, инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился. Но тот попытался сбежать.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» для принудительной остановки транспортного средства при выезде из населенного пункта полицейскими было применено табельное оружие, правонарушитель задержан», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушителя был составлен административный материал. Проводится расследование.