За нападение бродячей собаки на ребенка в Мордовии чиновники заплатят 30 тысяч рублей

Жительница Лямбиря обратилась за помощью к сотрудникам прокуратуры. Она пояснила, что в январе этого года на ее дочь напала бродячая собака. Животное покусало девочку. И в итоге у пострадавшей была повреждена правая рука.

«Такая ситуация возникла по причине непринятия администрацией Лямбирского района своевременных мер по отлову животных без владельцев на территории района», — отметили в пресс-службе прокуратуры РМ.

После проверки правоохранители обратились в суд. Они потребовали взыскать с администрации Лямбирского района 30 тысяч рублей в качестве компенсации. Иск был удовлетворен.