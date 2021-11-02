В ближайшие 5 дней на территории Мордовии ожидается 3-й и 4-й классы пожарной опасности

В ближайшие пять дней на территории Республики Мордовия ожидается повышенный уровень пожарной опасности - 3-й (средний) и 4-й (высокий) классы. При этом температура воздуха достигнет +25 °C, а осадки не прогнозируются.

Министерство лесного хозяйства и природных ресурсов Республики Мордовия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя бросать окурки, спички, запрещено разводить открытый огонь и сжигать траву и мусор. Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет за собой штраф в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру Региональной диспетчерской службы: 8 (8342) 23-41-50, Единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 112 или на прямую телефонную линию лесной охраны Рослесхоза: 8-800-100-94-00.