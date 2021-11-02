В Мордовии начат прием заявлений на выплату единовременного пособия к 1 сентября

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия сообщает, что начат прием заявлений на выплату единовременного денежного пособия для поддержки семей с детьми-школьниками перед началом нового учебного года.
Как известно, в Мордовии ежегодно перед 1 сентября семьям с детьми школьниками оказывается материальная поддержка. Единовременное пособие составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе. В этом году ряд категорий семей снова получит поддержку.
Единовременное пособие может быть назначено следующим категориям граждан:
Заявления будут приниматься до 10 августа. В муниципальных районах документы можно подать в учреждения по социальной защите населения, в городском округе — в Комплексном центре социального обслуживания населения.