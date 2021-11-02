В Мордовии начат прием заявлений на выплату единовременного пособия к 1 сентября

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия сообщает, что начат прием заявлений на выплату единовременного денежного пособия для поддержки семей с детьми-школьниками перед началом нового учебного года.

Как известно, в Мордовии ежегодно перед 1 сентября семьям с детьми школьниками оказывается материальная поддержка. Единовременное пособие составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе. В этом году ряд категорий семей снова получит поддержку.

Единовременное пособие может быть назначено следующим категориям граждан:

родителям, воспитывающим четырех и более детей – учащихся общеобразовательных организаций;

одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей – учащихся общеобразовательных организаций;

опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей сирот – учащихся общеобразовательных организаций;

родителям – инвалидам I и II групп, воспитывающим детей – учащихся общеобразовательных организаций;

родителям, воспитывающим троих детей и одиноким матерям, воспитывающим двух детей – учащихся общеобразовательных учреждений, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия, – 12 219 рублей.

Заявления будут приниматься до 10 августа. В муниципальных районах документы можно подать в учреждения по социальной защите населения, в городском округе — в Комплексном центре социального обслуживания населения.