В Мордовии в ходе рейда «Дорожный пристав» было арестовано 8 транспортных средств должников

Сотрудники УФСПП по Республике Мордовия сообщили о проведении традиционного совместного рейда «Дорожный пристав», в котором принимали участие представители судебных приставов и Госавтоинспекции. Результатом мероприятия стали аресты восьми автотранспортных средств.

Одна из владелиц автомобиля Toyota Rav4 не смогла рассчитаться с кредиторами и не выплатила крупную сумму по кредиту в размере 300 тысяч рублей. В связи с этим на ее машину был наложен арест. Если девушка не вернет долг в полном объеме в течение 10 дней, ее автомобиль будет отправлен на реализацию для погашения накопившейся задолженности.

Аналогичные меры могут быть приняты в отношении владельцев автомобилей Ford Focus и «Лада-Приора», которые также имеют задолженности по кредитам в размере 34 тысяч рублей на двоих. Чтобы сохранить свои автомобили, им необходимо погасить задолженность.

В ходе рейда 22 должника погасили свои задолженности онлайн-оплатой. Автомобилисты перечислили 190 тысяч рублей в счет погашения долгов по квартплате, кредитам, налогам и штрафам ГИБДД.