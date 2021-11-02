Глава Следкома России Бастрыкин взял на контроль вопрос обеспечения сирот жильем в Мордовии

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, провел прием граждан в формате видео-конференции. В ходе приема Бастрыкин выслушал жительницу Республики Мордовия и представителя инициативной группы из Подмосковья, после чего оба вопроса были поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Видео-конференция была организована с участием первого заместителя председателя СК России Эдуарда Кабурнеева, замглавы ведомства Сергея Горяйнова и нескольких руководителей подразделений центрального аппарата.

Один из вопросов, рассмотренных Бастрыкиным, касался непредоставления жилья жителям Мордовии в рамках программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. После прослушивания доклада руководителя регионального управления СК, Бастрыкин поручил направить необходимые документы в центральный аппарат.

Также было рассмотрено дело из Чехова, связанное с просьбами многодетных граждан о ремонте подъездных путей и строительстве водопровода к выделенным земельным участкам. Этот вопрос также был поставлен на контроль центрального аппарата.