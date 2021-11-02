На Пролетарской в Саранске движение транспортных средств ограничат с 4 по 6 июля

Представители администрации Ленинского района Саранска обратились ко всем автовладельцам с предупреждением о предстоящих изменениях в движении транспорта. Согласно сообщению, на улице Пролетарской будет ограничено движение и запрещена стоянка автомобилей. Это связано с проведением ремонта дороги.

По официальной информации, ограничение будет действовать на участке от улицы Терешковой до улицы Васенко с 4 июля с 07:00 и до 19:00 6 июля. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проведения ремонтных работ. Администрация Ленинского района просит автовладельцев учитывать эти изменения при планировании своих поездок и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.