Опубликован график отключения горячей воды в Саранске с 10 по 23 июля

В Саранске продолжаются плановые отключения горячего водоснабжения. Согласно информации, опубликованной в городском расчетном центре, с 10 по 23 июля 2023 года горячей воды не будет по нескольким адресам, включая улицы О. Кошевого, Серадзскую, проспект 50 лет Октября, улицу Фурманова и Щорса. Также отключение запланировано на улицах Октябрьская и Пионерская в р.п. Ялга.

Отключение горячей воды продлится с 11 по 25 июля на улице Тепличной в р.п. Озерный. Жителям следует учесть эту информацию и подготовиться к временному отсутствию горячей воды в указанные периоды.