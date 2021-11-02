Житель Мордовии, задушивший бывшую жену, проведет в колонии строгого режима 9 лет

В Мордовии 62-летний мужчина был приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство своей бывшей супруги.

По версии следствия, в начале апреля текущего года, около 6 часов утра, в квартире в городе Рузаевка, в которой проживали 62-летний обвиняемый и его 58-летняя бывшая жена, произошла ссора, вызванная личными неприязненными отношениями между ними.

В ходе конфликта женщина ударила бывшего мужа по лицу, на что тот ответил ударом в спину, в результате чего она упала на пол. Обвиняемый затем зажал ей рот и нос, начал сдавливать шею, и продолжал это до тех пор, пока женщина не перестала дышать.

Судебная медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась от механической асфиксии. Обвиняемый был задержан полицейскими в своем доме. Он полностью признал свою вину.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск, предъявленный родственниками погибшей, о выплате компенсации за моральный вред в размере 1 миллиона рублей.