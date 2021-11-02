В Мордовии, в поселке Торбеево, 4 июля временно отключили холодную воду

Во вторник, 4 июля, жители поселка Торбеево временно останутся без холодной воды в связи с плановыми ремонтными работами. Водоснабжение будет отключено с 09:30 до 17:00.

Как сообщили в районной ЕДДС журналистам из "Известий Мордовии", отключение воды затронет дома, расположенные на улицах Мира, Ломоносова, Б.Хмельницкого, Садовая, Акиняева, Железнодорожная, Интернациональная, Октябрьская, К. Маркса, Гражданская, 2-я Пятилетка, Дорофеева, Весенняя, Водная, Студенческая, Ленина, Школьная, Школьный переулок, Новая, Мичурина, Павлова и Юбилейная.

Жители поселка будут вынуждены обойтись без холодной воды в течение почти всего дня, однако после завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.